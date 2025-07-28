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Избиение подростка в Лучегорске попало на видео — полиция проводит проверку

Причиной агрессии могла стать кража самоката.

Источник: PrimaMedia.ru

В Лучегорске проводится проверка по факту жестокого избиения подростка сверстниками. Инцидент произошёл на детской площадке. Школьники засняли произошедшее на видео, которое затем было опубликовано в одном из местных телеграм-чатов (18+), сообщает ИА PrimaMedia.

По одной из версий, конфликт мог вспыхнуть из-за кражи самоката. В соцсетях жительница Лучегорска рассказала, что на записи узнала одного из агрессоров. По её словам, тот ранее уже задевал её сына.

В пресс-службе УМВД России по Приморью ИА PrimaMedia сообщили, что полицейские уже начали проверочные мероприятия, направленные на установление личностей всех участников произошедшего и выяснение всех обстоятельств случившегося. По итогам проверки будет принято правовое решение.