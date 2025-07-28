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Из Сум сбежали командиры ВСУ

Командование 61-й механизированной бригады вооруженных сил Украины отступили из Сум. Об этом сообщили в силовых структурах.

Бригада ВСУ не смогла восстановить боеспособность даже с помощью прикомандированием другой бригады, сообщили в силовых структурах.

Командование 61-й механизированной бригады вооруженных сил Украины отступили из Сум. Об этом сообщили в силовых структурах.

«Из Сум убыли представители командования 61-й механизированной бригады», — сообщили в структурах. Их слова приводит ТАСС. По информации, бригада не смогла восстановить боеспособность, несмотря на прикомандирование нескольких рот другой бригады.

Ранее на сумском направлении сообщалось о дезертирстве штаба одного из батальонов ВСУ вместе с командиром, а также о небоеспособности нескольких украинских бригад и значительных потерях среди личного состава. По данным источников, ранее пропала почти вся вторая штурмовая рота 425-го отдельного штурмового полка. Об этом сообщает телеканал «Царьград».