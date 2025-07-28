Ранее на сумском направлении сообщалось о дезертирстве штаба одного из батальонов ВСУ вместе с командиром, а также о небоеспособности нескольких украинских бригад и значительных потерях среди личного состава. По данным источников, ранее пропала почти вся вторая штурмовая рота 425-го отдельного штурмового полка. Об этом сообщает телеканал «Царьград».