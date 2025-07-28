На Украине арестованы врачи из ЮАР по обвинению в дезертирстве

По данным издания, Йован Майнхардт и Тайрон Слабберт прибыли в страну по контракту, рассчитывая работать парамедиками в течение шести месяцев. Но условия их пребывания на Украине были изменены. Вместо ожидаемой медицинской работы их обязали пройти военную подготовку. Задержанные приняли решение покинуть учебный центр и отправились на такси в сторону польской границы. Однако на пограничном пункте их задержала украинская полиция. После задержания им были предъявлены обвинения в нарушении условий контракта и дезертирстве.