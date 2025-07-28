Газовая компания по делу о взрыве в Новосибирске в 2023-м была фиктивной

Газовая компания, от имени которой проводились работы в пятиэтажном доме в Новосибирске в 2023 году, из-за чего там произошел взрыв и погибли 15 человек, была фиктивной. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на имеющиеся в его распоряжении некоторые документы.