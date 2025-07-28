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Газовая компания по делу о взрыве в Новосибирске в 2023-м была фиктивной

В феврале 2023 года в пятиэтажке прогремел взрыв, в результате чего погибли 15 человек и 11 пострадали.

Источник: Аргументы и факты

Газовая компания, от имени которой проводились работы в пятиэтажном доме в Новосибирске в 2023 году, из-за чего там произошел взрыв и погибли 15 человек, была фиктивной. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на имеющиеся в его распоряжении некоторые документы.

«В документах указано, что фигуранты не были работниками организации, которая могла бы проводить обслуживание газового оборудования. “ООО, от имени которого они представляли документы потерпевшим, являлось фиктивным, о чем осужденным было достоверно известно”, — говорится в материалах», — отмечает информагентство.

Происшествие в пятиэтажке произошло 9 февраля 2023 года — в одной из квартир прогремел взрыв, в результате которого погибли 15 человек и 11 пострадали. Причиной случившегося стала утечка газа после операций с газовым оборудованием, которые провели представившиеся сотрудниками газовой службы фигуранты дела (контролер и слесарь) двумя днями ранее. Злоумышленникам назначили лишение свободы: слесарю — 9 лет 9 месяцев, контролеру — 9 лет 6 месяцев.