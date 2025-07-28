Число пострадавших в аварии с автобусом в Башкирии увеличилось до 26

По его словам, на место ДТП выезжали семь бригад скорой помощи. В Месягутовскую центральную районную больницу доставили 15 пострадавших, восьмерых из них госпитализировали. Двое находятся в тяжелом состоянии, остальные — в состоянии средней тяжести. Чтобы оказать им помощь, на работу дополнительно вызвали еще шестерых врачей и четырех медсестер. Решают вопрос об их эвакуации в Уфу. Еще семерых пострадавших врачи направили на амбулаторное лечение.