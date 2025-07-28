Спустил c лестницы: житель Башкирии случайно убил сожителя сестры

По данным ведомства, в декабре прошлого года между подсудимым и сожителем его сестры произошла ссора. Будучи пьяным, мужчина несколько раз ударил оппонента по лицу, а затем столкнул его с лестничной клетки в подъезде. В итоге потерпевший ударился головой об отопительную батарею и через несколько дней скончался в больнице.