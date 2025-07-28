Спустил c лестницы: житель Башкирии случайно убил сожителя сестры

В Балтачевском районе Башкирии вынесли приговор местному жителю, его признали виновным в убийстве во время бытового конфликта. Об этом рассказала пресс-служба прокуратура республики.
По данным ведомства, в декабре прошлого года между подсудимым и сожителем его сестры произошла ссора. Будучи пьяным, мужчина несколько раз ударил оппонента по лицу, а затем столкнул его с лестничной клетки в подъезде. В итоге потерпевший ударился головой об отопительную батарею и через несколько дней скончался в больнице.
На злоумышленника завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Он полностью признал свою вину. Балтачевский межрайонный суд назначил ему шесть лет колонии строгого режима.
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