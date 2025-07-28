Politico: США могут вывести часть войск из Европы

У Европы нет гарантий того, что военное присутствие США сохранится на прежнем уровне.
США рассматривают вариант сокращения численности своих войск в Европе на 30%. Об этом сообщает издание Politico.
«Один чиновник НАТО, пожелавший остаться неназванным, чтобы говорить откровенно, заявил, что сокращение численности войск в Европе возможно на 30%», — пишет Politico. Лидер Христианско-демократического союза (ХДС/ХСС) в бундестаге Йенс Шпан ранее отмечал, что американские войска могут покинуть Европу «в кратчайшие сроки». По его словам, у европейских стран нет гарантий того, что военное присутствие США сохранится на прежнем уровне.
В связи с этим Шпан подчеркнул необходимость укрепления механизмов «американского сдерживания» для обеспечения безопасности Германии и всего региона. По данным портала Euractiv, европейские государства — члены НАТО уже начали подготовку к возможному сокращению американского военного контингента.