Politico: США могут вывести часть войск из Европы

«Один чиновник НАТО, пожелавший остаться неназванным, чтобы говорить откровенно, заявил, что сокращение численности войск в Европе возможно на 30%», — пишет Politico. Лидер Христианско-демократического союза (ХДС/ХСС) в бундестаге Йенс Шпан ранее отмечал, что американские войска могут покинуть Европу «в кратчайшие сроки». По его словам, у европейских стран нет гарантий того, что военное присутствие США сохранится на прежнем уровне.