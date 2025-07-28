Силы ПВО за ночь уничтожили семь украинских БПЛА над регионами РФ

В течение ночи 28 июля средства противовоздушной обороны успешно ликвидировали семь беспилотных летательных аппаратов, принадлежащих Украине, в различных районах Российской Федерации. Об этом говорится в официальном Telegram-канале Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — уточняется в сообщении от Минобороны.
Ранее KP.RU сообщил, что ВСУ продолжают попытки нанести удары по территории РФ. Причем в большинстве случаев выбирают для своих целей гражданские объекты. В Кремле заявили, что знают с каким противникам имеют дело и осознают всю опасность сиуации, а также подчеркнули, что соответствующие меры применяются.