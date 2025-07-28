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В Самарской области ревнивая 33-летняя женщина ударила ножом своего сожителя

Следственный отдел ОМВД России по Волжскому району завершил расследование уголовного дела в отношении 33-летней местной жительницы.

Следственный отдел ОМВД России по Волжскому району завершил расследование уголовного дела в отношении 33-летней местной жительницы. Женщина обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью своему сожителю.

Инцидент произошел в мае текущего года в селе Курумоч. По данным следствия, во время совместного распития спиртного между парой возник конфликт на почве ревности, который перерос в драку. В ходе конфликта женщина нанесла мужчине 1996 года рождения ножевое ранение.

После происшествия обвиняемая самостоятельно вызвала экстренные службы. На месте полицейские изъяли вещественные доказательства: нож со следами крови, одежду потерпевшего и медицинские документы. Согласно судебно-медицинской экспертизе, здоровью мужчины причинен тяжкий вред.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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