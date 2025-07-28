Замначальника дирекции РЖД будут судить в Хабаровске за взятки от бизнеса

Железнодорожник подозревается в получении взятки в крупном размере, а представители бизнеса — в её даче, сообщает пресс-служба СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.
По данным следствия, в 2022—2024 годах обвиняемый оказывал покровительство при приёме и оплате строительных работ. В обмен на это он получал от предпринимателей имущественные выгоды: ему оплатили монтаж и материалы системы отопления в частном доме, а также ремонт и обслуживание автомобиля. Общая сумма взятки превысила 400 тысяч рублей.
Уголовное дело возбуждено на основании материалов, собранных сотрудниками УФСБ России по Хабаровскому краю в ходе оперативно-розыскной деятельности.
Следствие продолжается. Ведутся действия по сбору доказательств, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследованием занимается первый отдел по особо важным делам регионального СКР.