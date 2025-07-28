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Замначальника дирекции РЖД будут судить в Хабаровске за взятки от бизнеса

В Хабаровске предъявлено обвинение заместителю начальника дирекции ОАО «РЖД» и двум руководителям строительных организаций.

Источник: Freepik

Железнодорожник подозревается в получении взятки в крупном размере, а представители бизнеса — в её даче, сообщает пресс-служба СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

По данным следствия, в 2022—2024 годах обвиняемый оказывал покровительство при приёме и оплате строительных работ. В обмен на это он получал от предпринимателей имущественные выгоды: ему оплатили монтаж и материалы системы отопления в частном доме, а также ремонт и обслуживание автомобиля. Общая сумма взятки превысила 400 тысяч рублей.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, собранных сотрудниками УФСБ России по Хабаровскому краю в ходе оперативно-розыскной деятельности.

Следствие продолжается. Ведутся действия по сбору доказательств, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследованием занимается первый отдел по особо важным делам регионального СКР.