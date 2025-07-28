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Новое дело о госизмене возбудили на Среднем Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июля, ФедералПресс. Суд отправил в СИЗО по обвинению в госизмене свердловчанина Александра Пустрашова. Информация об уголовном деле появилась в картотеке Свердловского областного суда.

Пустрашов был арестован Верх-Исетским районным судом Екатеринбурга — традиционно именно он избирает меру пресечения по делам о госизмене. Обвиняемый безуспешно пытался обжаловать решение. В пресс-службе управления ФСБ по Свердловской области отказались комментировать дело до окончания расследования.

Согласно открытым источникам, полный тезка Пустрашова жил в ЗАТО Лесной. Он некоторое время был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя. Также тезка Пустрашова есть в соцсети «ВКонтакте»: там указано, что ему 39 лет, он работает в компании по строительству электростанций. Профиль закрыт, поэтому связаться с этим Пустрашовым на момент публикации не удалось.

Ранее в областной суд поступило дело о госизмене против некоего Константина Маркова. О его фабуле пока ничего не известно.

«ФедералПресс» напоминает, что ранее суд отправил в колонию свердловчанина Евгения Вараксина, который перевел 100 польских злотых (около 2000 рублей) проукраинской организации.