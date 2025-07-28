Новое дело о госизмене возбудили на Среднем Урале

Согласно открытым источникам, полный тезка Пустрашова жил в ЗАТО Лесной. Он некоторое время был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя. Также тезка Пустрашова есть в соцсети «ВКонтакте»: там указано, что ему 39 лет, он работает в компании по строительству электростанций. Профиль закрыт, поэтому связаться с этим Пустрашовым на момент публикации не удалось.