Новое дело о госизмене возбудили на Среднем Урале

Пустрашов был арестован Верх-Исетским районным судом Екатеринбурга — традиционно именно он избирает меру пресечения по делам о госизмене. Обвиняемый безуспешно пытался обжаловать решение. В пресс-службе управления ФСБ по Свердловской области отказались комментировать дело до окончания расследования.
Согласно открытым источникам, полный тезка Пустрашова жил в ЗАТО Лесной. Он некоторое время был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя. Также тезка Пустрашова есть в соцсети «ВКонтакте»: там указано, что ему 39 лет, он работает в компании по строительству электростанций. Профиль закрыт, поэтому связаться с этим Пустрашовым на момент публикации не удалось.
Ранее в областной суд поступило дело о госизмене против некоего Константина Маркова. О его фабуле пока ничего не известно.
«ФедералПресс» напоминает, что ранее суд отправил в колонию свердловчанина Евгения Вараксина, который перевел 100 польских злотых (около 2000 рублей) проукраинской организации.