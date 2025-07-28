В Екатеринбурге произошла массовая драка с применением оружия: есть серьезно пострадавшие

Очевидцы сообщают, что нападение было стремительным и агрессивным. В результате столкновения несколько человек получили серьезные травмы: одному мужчине прострелили глаз, другому сломали руку, еще двое пострадавших были госпитализированы с сотрясением мозга. Все пострадавшие доставлены в больницу, где им оказывают необходимую медицинскую помощь.