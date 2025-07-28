В Екатеринбурге произошла массовая драка с применением оружия: есть серьезно пострадавшие

«На место незамедлительно выезжали комплексные силы полиции, задержаны и доставлены несколько человек для разбирательства. В настоящее время сотрудниками территориального ОВД устанавливаются подробности произошедшего и все лица причастные к конфликтной ситуации», — уточнили «КП-Екатеринбург» в УМВД России по Екатеринбургу.
По предварительным данным, инцидент начался с бытовой ссоры между соседями, отмечавшими день рождения, но вскоре к месту событий подъехала группа из примерно 30 человек, вооруженных пистолетами, палками и газовыми баллончиками.
Очевидцы сообщают, что нападение было стремительным и агрессивным. В результате столкновения несколько человек получили серьезные травмы: одному мужчине прострелили глаз, другому сломали руку, еще двое пострадавших были госпитализированы с сотрясением мозга. Все пострадавшие доставлены в больницу, где им оказывают необходимую медицинскую помощь.
В ходе спецоперации сотрудникам УМВД удалось задержать нескольких подозреваемых, которые были доставлены в отдел для дачи показаний. Сейчас по факту массовой драки ведутся следственные действия, опрашиваются свидетели, идет сбор доказательств.
По факту инцидента возбуждено уголовное дело, однако его точная квалификация пока не уточняется. Участникам драки грозят серьезные обвинения, включая причинение тяжкого вреда здоровью и применение запрещенного оружия.