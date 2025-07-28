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В Самарской области полицейские задержали мужчину с пакетом канабиса

35-летний сызранец собрал дикорастущую коноплю во время ремонтных работ.

35-летний сызранец собрал дикорастущую коноплю во время ремонтных работ. Подробностями поделились представители регионального главка.

Правоохранители поймали ранее судимого злоумышленника на улице Новая Слободка. В присутствии понятых нашли пакет с канабисом в крупном размере. Всего — 140 грамм.

Мужчина объяснил: растение собрал при ремонте лестничного марша. Оставил для личного потребления. Сейчас проходит по уголовному делу. Полицейские продолжают выяснять детали произошедшего.

На днях писали, что из Таиланда депортировали организатора наркотрафика в Самарской области.

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