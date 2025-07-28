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В ГИБДД рассказали о погибших в страшном ДТП под Багратионовском

На встречную полосу выехал водитель БМВ.

Источник: УГИБДД Калининградской области

В страшном ДТП в Багратионовском районе, которое случилось вечером 27 июля, погибли два человека, еще три получили различные травмы. Об этом сообщает пресс-служба областной ГИБДД.

На дороге «Калининград — Крылово через Правдинск» водитель 1984 г.р., управляя БМВ на прямом участке дороги выехал на полосу встречного движения, где и произошло столкновение с «Фольксвагеном».

Водитель 2001 г.р. и пассажирка 2001 г.р. «Фольксвагена» скончались на месте. Пассажир 1996 г.р. «Фольксвагена», водитель и пассажир 1987 г.р. БМВ госпитализированы.

Проводится проверка.