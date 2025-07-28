Трехлетняя девочка осталась одна на несколько дней с банкой пюре в Краснодаре

Сообщается, что в течение нескольких дней жители жилого комплекса «Дыхание» слышали плач и крики из квартиры на 13-м этаже. Изначально на это не обратили внимания, но позже соседи заметили трехлетнюю девочку, сидящую в подъезде у двери. По словам очевидцев, мать ежедневно уходила, оставляя ребенка одну с банкой фруктового пюре.