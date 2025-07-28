Смертельная катастрофа: в европейской стране сошел с рельсов пассажирский поезд

По меньшей мере три человека погибли в результате схода поезда с рельсов на юге Германии. Региональный пассажирский поезд, перевозивший около 100 человек, сошел с рельсов недалеко от Ридлингена, в результате чего еще несколько человек получили серьезные ранения.
Три человека погибли и еще несколько получили ранения, когда региональный пассажирский поезд сошел с рельсов в лесистой местности на юго-западе Германии в воскресенье, сообщила полиция.
В поезде, по информации Agence France-Presse, находилось около 100 пассажиров, когда авария произошла около 18:10 по местному времени недалеко от города Ридлинген в земле Баден-Вюртемберг.
В полиции, с которой связалось агентство AFP, сначала сообщили, что погибли четыре человека, но затем уточнили, что жертвами стали трое. Власти отказались сообщить подробности о количестве пострадавших и степени их серьезности.
Немецкий железнодорожный оператор Deutsche Bahn подтвердил гибель нескольких человек и многочисленные ранения. Два вагона поезда сошли с рельсов «по причинам, которые пока неизвестны», говорится в сообщении.
В настоящее время власти расследуют обстоятельства аварии, сообщил оператор, и движение было приостановлено на протяжении 40 км железнодорожного маршрута.
Немецкие СМИ сообщили, что причиной аварии мог стать оползень, поскольку, по данным метеорологических служб, по региону прокатились сильные штормы.
Пассажирский поезд следовал из немецкого города Зигмаринген в город Ульм, когда сошел с рельсов в лесистой местности.
В своем посте в социальных сетях канцлер Германии Фридрих Мерц выразил соболезнования семьям погибших. Он добавил, что находится в тесном контакте с министрами внутренних дел и транспорта и попросил их «оказать экстренным службам всю необходимую поддержку».
На кадрах с места аварии видно, как вагоны поезда желто-серого цвета лежали на боку, а пожарные и аварийные службы пытались добраться до пассажиров.
По данным местного телеканала SWR, вскоре после аварии прибыли вертолеты, чтобы доставить пострадавших в больницы в этом районе, и были подняты по тревоге врачи скорой помощи из близлежащих больниц.
Пассажиры регулярно критикуют транспорт Германии за устаревшую инфраструктуру, из-за чего путешественники сталкиваются с частыми задержками поездов и различными техническими проблемами.
Немецкое правительство пообещало инвестировать несколько сотен миллиардов евро в течение следующих нескольких лет, в частности, в модернизацию инфраструктуры.
В июне 2022 года поезд сошел с рельсов недалеко от баварского альпийского курорта на юге Германии, в результате чего погибли четыре человека и десятки получили ранения, напоминает Agence France-Presse.
Самая смертоносная железнодорожная авария в Германии произошла в 1998 году, когда скоростной поезд государственной компании Deutsche Bahn сошел с рельсов в Эшеде в Нижней Саксонии, в результате чего погиб 101 человек.