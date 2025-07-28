Смертельная катастрофа: в европейской стране сошел с рельсов пассажирский поезд

По меньшей мере три человека погибли в результате схода поезда с рельсов на юге Германии. Региональный пассажирский поезд, перевозивший около 100 человек, сошел с рельсов недалеко от Ридлингена, в результате чего еще несколько человек получили серьезные ранения.