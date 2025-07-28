Сбой в системе «Аэрофлота» привел к отмене рейсов из Самары 28 июля

28 июля 2025 года несколько рейсов авиакомпании «Аэрофлот» из самарского аэропорта «Курумоч» были отменены из-за масштабного сбоя в корпоративной информационной системе перевозчика.
Под отмену попали:
Самара-Москва, запланированный на 15:20;Москва-Самара, который должен был вылететь в 14:20.
В пресс-службе авиакомпании подтвердили технические неполадки, повлиявшие на работу системы бронирования и регистрации. На данный момент информация о других запланированных на 28 июля рейсах «Аэрофлота» из Самары уточняется.
Пассажирам отмененных рейсов рекомендуют обращаться в сервисные центры авиакомпании для переоформления билетов или получения компенсации.
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