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Сбой в системе «Аэрофлота» привел к отмене рейсов из Самары 28 июля

28 июля 2025 года несколько рейсов авиакомпании «Аэрофлот» из самарского аэропорта «Курумоч» были отменены из-за масштабного сбоя в корпоративной информационной системе перевозчика.

28 июля 2025 года несколько рейсов авиакомпании «Аэрофлот» из самарского аэропорта «Курумоч» были отменены из-за масштабного сбоя в корпоративной информационной системе перевозчика.

Под отмену попали:

Самара-Москва, запланированный на 15:20;Москва-Самара, который должен был вылететь в 14:20.

В пресс-службе авиакомпании подтвердили технические неполадки, повлиявшие на работу системы бронирования и регистрации. На данный момент информация о других запланированных на 28 июля рейсах «Аэрофлота» из Самары уточняется.

Пассажирам отмененных рейсов рекомендуют обращаться в сервисные центры авиакомпании для переоформления билетов или получения компенсации.

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