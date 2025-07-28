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При сходе поезда с рельсов в Германии пострадали не менее 50 человек

Авария произошла на линии 55 регионального поезда компании Deutsche Bahn, в котором находились около ста человек.

Источник: Аргументы и факты

В результате схода поезда с рельсов в Германии пострадали около 50 человек, сообщает пресс-служба полиции федеральной земли Баден-Вюртемберг.

Уточняется, что двое из трёх погибших были работниками железнодорожной компании Deutsche Bahn, включая машиниста поезда.

По предварительным данным, из-за сильных дождей, которые шли в районе происшествия, одна из канализационных шахт переполнилась. Это привело к тому, что вода размыла почву, и она соскользнула по склону к рельсам, что, в свою очередь, вызвало сход поезда с рельсов.

Напомним, авария произошла накануне на линии 55 регионального поезда компании Deutsche Bahn, в котором находились около ста человек. Состав сошёл с рельсов неподалёку от города Ридлинген — незадолго до этого в регионе прошёл сильный шторм.