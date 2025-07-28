На переселение жильцов поврежденного взрывом дома в Серове выделено 400 млн рублей из бюджета

Как сообщили в департаменте информполитики региона, соответствующее решение было принято после поездки в Серов. Единовременные выплаты получат жители 100 квартир. Дом по адресу: улица Зеленая, 7а признан аварийным и подлежащим сносу.
В настоящее время городские власти запустили процесс оценки квартир. По его итогам будет принято решение о выделении каждому жильцу конкретной суммы. Деньги придут на их личные счета. С 30 июля начнется подписание договоров об изъятии жилых помещений.
«ФедералПресс» писал о трагедии, случившейся в Серове 22 июня. Хозяин одной из квартир, проснувшись утром, почувствовал запах газа, но не придал этому значения. В результате взрыва он получил травмы и сильно обгорел. С травмами были госпитализированы еще 3 человека, к счастью, их жизнь вне опасности. Десятки жильцов были отселены в пункт временного размещения. Спустя месяц после события некоотрые из них пожаловались на отсутствие выплат.