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На переселение жильцов поврежденного взрывом дома в Серове выделено 400 млн рублей из бюджета

БОГДАНОВИЧ, 28 июля, ФедералПресс. На переселение жильцов пострадавшего от взрыва газа дома в Серове выделено 400 млн из бюджета Свердловской области. Соответствующее распоряжение дал врио губернатора Свердловской области Денис Паслер.

Как сообщили в департаменте информполитики региона, соответствующее решение было принято после поездки в Серов. Единовременные выплаты получат жители 100 квартир. Дом по адресу: улица Зеленая, 7а признан аварийным и подлежащим сносу.

В настоящее время городские власти запустили процесс оценки квартир. По его итогам будет принято решение о выделении каждому жильцу конкретной суммы. Деньги придут на их личные счета. С 30 июля начнется подписание договоров об изъятии жилых помещений.

«ФедералПресс» писал о трагедии, случившейся в Серове 22 июня. Хозяин одной из квартир, проснувшись утром, почувствовал запах газа, но не придал этому значения. В результате взрыва он получил травмы и сильно обгорел. С травмами были госпитализированы еще 3 человека, к счастью, их жизнь вне опасности. Десятки жильцов были отселены в пункт временного размещения. Спустя месяц после события некоотрые из них пожаловались на отсутствие выплат.