На переселение жильцов поврежденного взрывом дома в Серове выделено 400 млн рублей из бюджета

«ФедералПресс» писал о трагедии, случившейся в Серове 22 июня. Хозяин одной из квартир, проснувшись утром, почувствовал запах газа, но не придал этому значения. В результате взрыва он получил травмы и сильно обгорел. С травмами были госпитализированы еще 3 человека, к счастью, их жизнь вне опасности. Десятки жильцов были отселены в пункт временного размещения. Спустя месяц после события некоотрые из них пожаловались на отсутствие выплат.