Глава свердловских гособвинителей будет присутствовать на вынесении приговора опекунше Далера Бобиева

Сегодня, 28 июля, на приговор Веронике Наумовой, обвиняемой в убийстве 6-летнего Далера Бобиева, придут сразу два прокурора. Об этом ЕАН сообщила старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.
«В суде будут присутствовать начальник отдела государственных обвинителей Свердловской областной прокуратуры Евгений Коваленко и еще один прокурор, который был по делу с самого начала», — сказала Канатова.
До этого в процессе Наумовой в прениях лично принимал участие прокурор области Борис Крылов. Как пояснила ЕАН Канатова, прокурор области примерно раз в квартал участвует в громких судебных процессах в качестве гособвинителя.
Информация о пропаже Далера Бобиева появилась 26 июня 2023 года. Опекунша мальчика Вероника Наумова заявила, что он убежал из дома. Трое суток Далера искали более полутора тысяч человек — поисковые отряды, правоохранительные органы и неравнодушные горожане. Утром 29 июня тело ребенка нашли в гараже Наумовой неподалеку от ее дома, оно было спрятано в сумке.
«Насколько же нужно быть хладнокровным человеком, чтобы спрятать тело ребенка в гараже и жить с этим. А теперь соотнесите это с тем, что она расплакалась в суде. Она человек с такой характеристикой, жесткой выдержкой. В суде она очень спокойно себя вела. Словно ничего и не произошло. Ты, как опекун, должна была кричать: “Беда случилась!”. Но нет — “Ничего не было… он потерялся”, — возмутился прокурор Свердловской области Борис Крылов.
Обвинение требует наказать Веронику Наумову 25 годами колонии общего режима. Наумова вину не признает.
Александр Лукманов.