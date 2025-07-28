Глава свердловских гособвинителей будет присутствовать на вынесении приговора опекунше Далера Бобиева

«Насколько же нужно быть хладнокровным человеком, чтобы спрятать тело ребенка в гараже и жить с этим. А теперь соотнесите это с тем, что она расплакалась в суде. Она человек с такой характеристикой, жесткой выдержкой. В суде она очень спокойно себя вела. Словно ничего и не произошло. Ты, как опекун, должна была кричать: “Беда случилась!”. Но нет — “Ничего не было… он потерялся”, — возмутился прокурор Свердловской области Борис Крылов.