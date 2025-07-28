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Житель Самары предстанет перед судом за стрельбу у автосервиса

В Самаре завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего местного жителя, обвиняемого в хулиганстве с применением оружия.

В Самаре завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего местного жителя, обвиняемого в хулиганстве с применением оружия. Подробности рассказал региональный главк.

Инцидент произошёл в апреле у автосервиса на Заводском шоссе. Пострадавший 1992 года рождения получил огнестрельное ранение. По словам потерпевшего и свидетелей, стрелявший скрылся на Porsche Panamera.

Сотрудники ГУ МВД по области установили личность подозреваемого, задержали его и доставили в отдел полиции. Мужчина признал вину, объяснив поступок вспышкой агрессии из-за имущественного спора.

Фигуранту избрана мера пресечения — заключение под стражу. Уголовное дело направлено в суд.

Ранее в селе Курумоч женщина ударила сожителя ножом в ходе пьяной ссоры на почве ревности.

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