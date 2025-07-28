Житель Самары предстанет перед судом за стрельбу у автосервиса

В Самаре завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего местного жителя, обвиняемого в хулиганстве с применением оружия. Подробности рассказал региональный главк.
Инцидент произошёл в апреле у автосервиса на Заводском шоссе. Пострадавший 1992 года рождения получил огнестрельное ранение. По словам потерпевшего и свидетелей, стрелявший скрылся на Porsche Panamera.
Сотрудники ГУ МВД по области установили личность подозреваемого, задержали его и доставили в отдел полиции. Мужчина признал вину, объяснив поступок вспышкой агрессии из-за имущественного спора.
Фигуранту избрана мера пресечения — заключение под стражу. Уголовное дело направлено в суд.
Ранее в селе Курумоч женщина ударила сожителя ножом в ходе пьяной ссоры на почве ревности.
Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.