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Медики сообщили о состоянии жены и сына Шавката Рахмонова после ДТП

В результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего накануне, пострадали супруга и ребенок известного казахстанского бойца UFC Шавката Рахмонова, передает BAQ.KZ.

Источник: Baigenews

Как сообщили в управлении здравоохранения Жамбылской области, оба были госпитализированы в травматологическое отделение местной больницы.

По информации ведомства, медики поставили предварительный диагноз: закрытая черепно-мозговая травма и ушиб головного мозга.

«Рахмоновы госпитализированы в отделение травматологии с предварительным диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга. Состояния средней тяжести. Лечение получают согласно клиническим протоколам», — сообщили в управлении.

Семья спортсмена находится под наблюдением врачей, и, по словам представителей больницы, получают всю необходимую медицинскую помощь.

Ранее мы сообщали, чтто жена бойца UFC Шавката Рахмонова попала в ДТП, есть погибшие.