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Прокуратура проводит проверку после обрушения двух мостов в российском регионе

Прокуратура Хабаровского края начала проверку в связи с обрушением двух мостов в регионе.

Прокуратура Хабаровского края начала проверку в связи с обрушением двух мостов в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

На место инцидента направлен прокурор Комсомольского района. Прокуратура оценит действия должностных лиц Хабаровского управления автомобильных дорог и подрядных организаций.

Мосты обрушились на 62-м и 64-м километрах автодороги Селихино — Николаевск-на-Амуре с разницей в несколько дней.

Об обрушении второго стало известно сегодня ночью. Известно, что мост пытались ремонтировать, однако в итоге он рухнул полностью, проезд по участку сейчас невозможен.