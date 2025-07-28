Прокуратура проводит проверку после обрушения двух мостов в российском регионе

Прокуратура Хабаровского края начала проверку в связи с обрушением двух мостов в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
На место инцидента направлен прокурор Комсомольского района. Прокуратура оценит действия должностных лиц Хабаровского управления автомобильных дорог и подрядных организаций.
Мосты обрушились на 62-м и 64-м километрах автодороги Селихино — Николаевск-на-Амуре с разницей в несколько дней.
Об обрушении второго стало известно сегодня ночью. Известно, что мост пытались ремонтировать, однако в итоге он рухнул полностью, проезд по участку сейчас невозможен.