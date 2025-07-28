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Подпольный цех по производству алкоголя ликвидировали под Петербургом

Под Петербургом в деревне Васкелово ликвидировали нелегальное производство алкогольной продукции. Бутлегеры использовали подпольный цех в частном гараже для создания и торговли напитков. Об этом сообщило ГУ МВД России по Петербургу.

Известно, что правонарушители закупали спирт, стеклянные бутылки, этикетки и упаковки. В гараже они производили товар, который потом разливали по бутылкам под видом водки известных брендов бюджетного сегмента.

Полиция изъяла около 1000 бутылок объёмом почти 200 литров. В данный момент все трое участников нелегального бизнеса задержаны. Также возбуждено уголовное дело по статье 171.3 УК РФ (незаконное производство и оборот немаркированной алкогольной продукции, совершенные организованной группой в крупном размере).