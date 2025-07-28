В Краснодаре мать днями оставляла трехлетнюю дочь одну с банкой пюре. Видео

Девочка неоднократно была замечена под дверью квартиры, сообщили в telegram-канале.
В Краснодаре, в ЖК «Дыхание», несколько дней подряд мать оставляла трехлетнюю дочь одну, оставляя ей одну лишь банку пюре. Об этом сообщает telegram-канал Shot.
«В Краснодаре спасли трёхлетнюю девочку, которая несколько дней оставалась одна дома с банкой детского пюре», — указано в посте. По информации, мать девочки уходила куда-то каждое утро, оставляя ребенка. Соседи слышали крики и громкий плачь. Когда они добрались до квартиры, то увидели ребенка, который сидел у входа.
Сообщается, что соседи дождались мать ребенка. Та заявила, что ситуация не повторится. После чего, на следующий день, соседи снова заметили ребенка одного и вызвали полицию вместе с сотрудниками опеки. Девочку забрали в инфекционное отделение.