В Краснодаре мать днями оставляла трехлетнюю дочь одну с банкой пюре. Видео

«В Краснодаре спасли трёхлетнюю девочку, которая несколько дней оставалась одна дома с банкой детского пюре», — указано в посте. По информации, мать девочки уходила куда-то каждое утро, оставляя ребенка. Соседи слышали крики и громкий плачь. Когда они добрались до квартиры, то увидели ребенка, который сидел у входа.