Подразделения МЧС ликвидировали пожар в гостиничном комплексе в Гродно

«Сегодня в 4:10 очевидец сообщил спасателям о том, что по улице Антонова происходит пожар в торгово-гостиничном комплексе. Прибыв к месту вызова, работники МЧС установили, что на крыше переходной галереи между корпусами гостиницы загорелся холодильник», — сказано в сообщении в Telegram-канале министерства.