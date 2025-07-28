Подразделения МЧС ликвидировали пожар в гостиничном комплексе в Гродно

МИНСК, 28 июл — Sputnik. Гродненские спасатели в ночь на понедельник ликвидировали пожар, возникший в торгово-гостиничном комплексе, расположенном на улице Антонова областного центра, сообщили в МЧС Беларуси.
«Сегодня в 4:10 очевидец сообщил спасателям о том, что по улице Антонова происходит пожар в торгово-гостиничном комплексе. Прибыв к месту вызова, работники МЧС установили, что на крыше переходной галереи между корпусами гостиницы загорелся холодильник», — сказано в сообщении в Telegram-канале министерства.
Уточняется, что на месте происшествия работали шесть единиц техники. При этом эвакуации постояльцев не потребовалось, никто из людей не пострадал, отметили в ведомстве.
Там подчеркнули, что подразделения МЧС оперативно ликвидировали пожар.