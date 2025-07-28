Задержания по делам о торговле людьми прошли в Астане и СКО

«В результате совместных оперативных действий подразделений по борьбе с организованной преступностью и органов прокуратуры города Астаны и Северо-Казахстанской области на территории Республики Казахстан пресечена деятельность двух преступных групп, причастных к преступлениям, связанным с торговлей людьми. Преступники использовали интернет-ресурсы для систематического продвижения незаконной деятельности, связанной с сексуальной эксплуатацией и ее рекламой. Их действия носили организованный характер и были направлены на получение многомиллионных доходов», — говорится в сообщении в понедельник.