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Задержания по делам о торговле людьми прошли в Астане и СКО

Астана. 28 июля. КазТАГ — Задержания по делам о торговле людьми прошли в Астане и Северо-Казахстанской области, сообщает пресс-служба министерства внутренних дел.

Источник: polisia.kz

«В результате совместных оперативных действий подразделений по борьбе с организованной преступностью и органов прокуратуры города Астаны и Северо-Казахстанской области на территории Республики Казахстан пресечена деятельность двух преступных групп, причастных к преступлениям, связанным с торговлей людьми. Преступники использовали интернет-ресурсы для систематического продвижения незаконной деятельности, связанной с сексуальной эксплуатацией и ее рекламой. Их действия носили организованный характер и были направлены на получение многомиллионных доходов», — говорится в сообщении в понедельник.

По предварительным данным, «ежедневный доход группы составлял до Т1,5 млн, а общий оборот денежных средств с начала 2024 года превысил Т1,7 млрд».

«Это свидетельствует о масштабности и высокой степени организованности преступной сети. В ходе проведенных обысков изъяты денежные средства, банковские карты, автомобили, компьютеры, мобильные телефоны и другие цифровые носители информации. В отношении основных фигурантов и их сообщников избрана мера пресечения в виде содержания под стражей», — сказано в сообщении.

Досудебные расследования ведутся по статьям Уголовного кодекса за преступления, связанные с торговлей людьми, а также созданием и участием в организованной преступной группе.

«Им грозит наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. МВД Республики Казахстан совместно с другими заинтересованными государственными органами продолжает активную работу по выявлению и блокировке интернет-ресурсов, используемых для противоправной деятельности», — добавили полицейские.