В Якутске восьмилетний мальчик погиб после удара током от провода ЛЭП

Глава города Евгений Григорьев выразил соболезнования родным ребенка. «Распорядился оказать семье необходимую помощь в организации похорон… По предварительным данным, сеть электроснабжения принадлежит ЦРЭС ЦЭС ПАО “Якутскэнерго”. Считаю необходимым максимально усилить меры по устранению рисков аварийных ситуаций и потенциальных угроз для людей силами собственников сетей, ЦРЭС ЦЭС ПАО “Якутскэнерго”, своевременно исправлять выявляемые замечания: накренившиеся ветхие опоры электроснабжения, провисшие провода, высокая растительность под проводами ЛЭП… Аналогичные поручения также даны в адрес управ округов по усилению планового мониторинга», — сказал он.