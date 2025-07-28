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Две женщины и подросток пострадали при столкновении двух автобусов в Челябинске

Две женщины и подросток пострадали при столкновении двух автобусов в Челябинске, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: Аргументы и факты

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, случившегося вечером 27 июля.

Около дома 48 на Комсомольском проспекте столкнулись автобусы «ЛиАЗ» и Volgabus, которыми управляли мужчины 1977 и 1993 годов рождения.

В результате телесные повреждения получила 48-летняя пассажирка Volgabus, а также мальчик 2012 года рождения и 35-летняя женщина из салона «ЛиАЗа».

Проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего.

По предварительным данным, 48-летний водитель «ЛиАЗа» совершил наезд на находившийся на остановке Volgabus.