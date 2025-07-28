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Блогера Subo заочно обвинили в уклонении от уплаты налогов на 20 миллионов рублей

Блогеру Subo заочно предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов на 20 миллионов рублей. Об этом в понедельник, 28 июля, сообщила пресс-служба подмосковного управления Следственного комитета РФ.

Блогеру Subo заочно предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов на 20 миллионов рублей. Об этом в понедельник, 28 июля, сообщила пресс-служба подмосковного управления Следственного комитета РФ.

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