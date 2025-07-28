Блогера Subo заочно обвинили в уклонении от уплаты налогов на 20 миллионов рублей

Блогеру Subo заочно предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов на 20 миллионов рублей. Об этом в понедельник, 28 июля, сообщила пресс-служба подмосковного управления Следственного комитета РФ.
Новость дополняется.
Блогеру Subo заочно предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов на 20 миллионов рублей. Об этом в понедельник, 28 июля, сообщила пресс-служба подмосковного управления Следственного комитета РФ.
Блогеру Subo заочно предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов на 20 миллионов рублей. Об этом в понедельник, 28 июля, сообщила пресс-служба подмосковного управления Следственного комитета РФ.
Новость дополняется.