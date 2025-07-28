«Библейская катастрофа»: тысячи людей в двух натовских странах эвакуированы из-за смертоносных пожаров

В Турции, где в провинции Ширнак на юго-востоке страны была зафиксирована рекордная температура — 50,5°C, превысившая предыдущий рекорд в 49,5°C в августе 2023 года, — более 1700 человек были вынуждены покинуть свои дома после того, как лесные пожары обрушились на Бурсу, четвертый по величине город страны. Орхан Сарибал, оппозиционный парламентарий, назвал происходящее «апокалипсисом».