СК в Подмосковье заочно предъявил блогеру Subo обвинение в уклонении от налогов

«Следственными органами ГСУ СК России по Московской области заочно предъявлено обвинение блогеру Субхану Мамедову. Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации денежных средств, полученных преступным путем (ч. 2 ст. 198 УК РФ и п. “б” ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Кроме этого, обвинения в совершении вышеперечисленных преступлений ранее уже предъявлены брату и отцу блогера», — рассказали в пресс-службе.
По версии следствия, с 2020 по 2022 год злоумышленники разработали схему уклонения от налогов, в результате чего в доход государства не поступило более 50 млн руб. Впоследствии фигуранты приобрели автомобиль премиальной марки, заплатив 10 млн руб., полученные преступным путем. В связи с несвоевременной уплатой налогов образовалась задолженность по пеням и штрафам в размере 20 млн руб.
«В настоящее время отец и брат блогера начали процесс возмещения ущерба — на счета ИФНС уже поступило 9 млн руб. Тем временем Субхан Мамедов объявлен в розыск», — подчеркнули в СК.
По данным СМИ, Субхан Мамедов, известный в интернете под псевдонимом Subo, в начале 2025 года был лишен российского гражданства за предоставление ложных сведений о себе в ходе процедуры получения паспорта РФ.