СК в Подмосковье заочно предъявил блогеру Subo обвинение в уклонении от налогов

По версии следствия, с 2020 по 2022 год злоумышленники разработали схему уклонения от налогов, в результате чего в доход государства не поступило более 50 млн руб. Впоследствии фигуранты приобрели автомобиль премиальной марки, заплатив 10 млн руб., полученные преступным путем. В связи с несвоевременной уплатой налогов образовалась задолженность по пеням и штрафам в размере 20 млн руб.