Подростка обвинили в создании видео с обнаженкой при помощи искусственного интеллекта

В отношении испанского подростка возбуждено уголовное дело по подозрению в создании видеороликов с обнаженной натурой, созданных с помощью искусственного интеллекта. Измененные изображения несовершеннолетних появились в аккаунте в социальной сети, предположительно принадлежащем 17-летнему подростку.
Полиция на востоке Испании ведет расследование в отношении 17-летнего подростка по подозрению в использовании искусственного интеллекта для создания и распространения поддельных снимков обнаженной натуры своих одноклассниц, которые он намеревался продавать в Интернете, пишет The Guardian.
Сотрудники Гражданской гвардии в районе Рибера-Альта в Валенсии начали расследование в декабре прошлого года после того, как одна ученица сообщила о создании аккаунта в социальной сети на ее имя, в котором было размещено видео, созданное с помощью искусственного интеллекта.
Гражданская гвардия заявила в воскресенье: «В этом аккаунте появились фотографии разных людей, все они несовершеннолетние. Все эти фотографии были изменены по сравнению с оригиналами, которые были обработаны таким образом, что люди на них выглядели полностью обнаженными».
Та же девушка сообщила о втором аккаунте в социальных сетях на свое имя, а также о других аккаунтах, которые демонстрировали видео с обнаженной натурой, сгенерированные искусственным интеллектом, и веб-странице, посвященной рекламе изображений в коммерческих целях.
После того как 15 других несовершеннолетних обратились с аналогичными жалобами, полицейские начали подозревать, что за поддельными изображениями и видеозаписями стоит кто-то из одноклассников этих девочек.
Просматривая сообщения в социальных сетях, связываясь с хостинговыми компаниями и изучая веб-сайт, рекламирующий услуги по изменению изображений с помощью искусственного интеллекта, полиция вышла на след подозреваемого.
Гражданская гвардия заявила: «Сотрудники получили информацию о пользователях и доступе к этим платформам, включая IP-адреса, которые привели к дому одноклассника одного из заявителей. Они также подтвердили, что электронные письма, использованные для создания учетных записей, принадлежали одному и тому же лицу».
Гражданская гвардия сообщила, что в отношении 17-летнего подростка ведется расследование по подозрению в растлении несовершеннолетних, добавив, что этим делом занимается суд по делам несовершеннолетних в Валенсии.
В прошлом году 15 несовершеннолетних в юго-западном испанском регионе Эстремадура были приговорены к годичному испытательному сроку после того, как их признали виновными в использовании искусственного интеллекта для создания поддельных снимков обнаженных одноклассниц, которыми они поделились в группах известного мессенджера, напоминает The Guardian.
Подсудимым также было приказано посещать занятия по повышению осведомленности о гендерных вопросах и равенстве, а также по «ответственному использованию технологий».
В заявлении суда говорится: «В приговоре отмечается, что было доказано, что несовершеннолетние использовали приложения искусственного интеллекта для получения поддельных изображений других несовершеннолетних, взяв оригинальные лица девочек из их профилей в социальных сетях и наложив эти изображения на обнаженные женские тела. Затем обработанные фотографии были опубликованы в двух группах».
Ассоциация «Мальвалуна», которая выступала от имени пострадавших семей, заявила, что это дело имеет последствия для всего испанского общества. «Помимо этого конкретного судебного процесса, эти факты должны заставить нас задуматься о необходимости просвещения людей о равенстве между мужчинами и женщинами», — заявили представители ассоциации интернет-газете ElDiario.es в то время.
В заявлении говорилось, что это дело подчеркивает необходимость надлежащего полового воспитания в школе, чтобы дети не узнавали о сексе из порнографии, которая «порождает больше сексизма и насилия».
В марте правительство Испании, возглавляемое социалистами, заявило, что работает над законом, который поможет защитить молодых людей в Интернете, квалифицируя интернет-груминг и использование сексуальных изображений, созданных искусственным интеллектом без согласия, как уголовные преступления, отмечает The Guardian.