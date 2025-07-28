Подростка обвинили в создании видео с обнаженкой при помощи искусственного интеллекта

В заявлении суда говорится: «В приговоре отмечается, что было доказано, что несовершеннолетние использовали приложения искусственного интеллекта для получения поддельных изображений других несовершеннолетних, взяв оригинальные лица девочек из их профилей в социальных сетях и наложив эти изображения на обнаженные женские тела. Затем обработанные фотографии были опубликованы в двух группах».