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В Волгоградской области при пожаре погиб пожилой мужчина

Трагический инцидент произошел накануне, 27 июля, в Клетском районе.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области, информация о том, что в станице Кременской горит частный дом, поступила на пульт ведомства в воскресенье, 27 июля, в 12.31.

Оперативно прибывшие на место ЧП пожарные подразделения ОП ПЧ-74 обнаружили, что огонь охватил домашние вещи на площади 15 кв. м. Отмечается, что загоревшийся дом потушили в 13.35.

К сожалению, в результате происшествия погиб мужчина 1957 года рождения. В настоящее время проводится расследование для установления причины пожара.