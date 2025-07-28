В Волгоградской области при пожаре погиб пожилой мужчина

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области, информация о том, что в станице Кременской горит частный дом, поступила на пульт ведомства в воскресенье, 27 июля, в 12.31.
Оперативно прибывшие на место ЧП пожарные подразделения ОП ПЧ-74 обнаружили, что огонь охватил домашние вещи на площади 15 кв. м. Отмечается, что загоревшийся дом потушили в 13.35.
К сожалению, в результате происшествия погиб мужчина 1957 года рождения. В настоящее время проводится расследование для установления причины пожара.