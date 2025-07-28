В частном доме на территории ЛНР обнаружили крупный схрон боеприпасов

В ходе совместной операции полиции и бойцов Росгвардии в одном из повреждённых домов в Попасной была найдена крупная партия оружия, в том числе иностранного производства. Среди обнаруженных предметов — шесть ракет «Джавелин», снаряд для зарубежного оружия, восемь кассетных боеприпасов, два кумулятивных танковых снаряда, две миномётные мины, 47 патронов различных калибров, восемь гранат, запалы, выстрелы, взрыватели и другие предметы.