В частном доме на территории ЛНР обнаружили крупный схрон боеприпасов

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили большое количество боеприпасов в полуразрушенном частном доме на территории Луганской Народной Республики, сообщили в МВД РФ.
В ходе совместной операции полиции и бойцов Росгвардии в одном из повреждённых домов в Попасной была найдена крупная партия оружия, в том числе иностранного производства. Среди обнаруженных предметов — шесть ракет «Джавелин», снаряд для зарубежного оружия, восемь кассетных боеприпасов, два кумулятивных танковых снаряда, две миномётные мины, 47 патронов различных калибров, восемь гранат, запалы, выстрелы, взрыватели и другие предметы.
Все опасные находки были вывезены на специальный полигон неподалёку от населённого пункта и уничтожены. В настоящее время проводится проверка.
Ранее в ДНР обнаружили украинский схрон с химическим оружием, предназначенным для сброса с беспилотников.