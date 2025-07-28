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В частном доме на территории ЛНР обнаружили крупный схрон боеприпасов

В одном из полуразрушенных домов в Попасной найдена крупная партия оружия, в том числе иностранного производства.

Источник: Аргументы и факты

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили большое количество боеприпасов в полуразрушенном частном доме на территории Луганской Народной Республики, сообщили в МВД РФ.

В ходе совместной операции полиции и бойцов Росгвардии в одном из повреждённых домов в Попасной была найдена крупная партия оружия, в том числе иностранного производства. Среди обнаруженных предметов — шесть ракет «Джавелин», снаряд для зарубежного оружия, восемь кассетных боеприпасов, два кумулятивных танковых снаряда, две миномётные мины, 47 патронов различных калибров, восемь гранат, запалы, выстрелы, взрыватели и другие предметы.

Все опасные находки были вывезены на специальный полигон неподалёку от населённого пункта и уничтожены. В настоящее время проводится проверка.

Ранее в ДНР обнаружили украинский схрон с химическим оружием, предназначенным для сброса с беспилотников.