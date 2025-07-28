Пожары охватывают новые территории: что известно о ситуации в Турции. Карта

Сейчас под контролем властей находятся 44 пожара.
В Турции уже несколько недель не стихают масштабные лесные пожары из-за 50-градусной жары. Они охватили сразу несколько регионов — от Бурсы до курортной Анталии. Наиболее сложная ситуация сохраняется в провинции Бурса, где третий день пожарные пытаются взять под контроль огонь в районах Орханели и Харманджик.
Властям пришлось эвакуировать более 3500 человек. В то же время в популярных среди туристов районах Анталии — Кемере и Газипаше — пожары уже локализованы, и угрозы для отдыхающих нет. Подробнее о ситуации в наиболее пострадавших регионах — в материале URA.RU.
Регионы Турции, охваченные пожарамиФото: URA.RU.
Орханели, Харманджик, Кестель (Бурса).
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С 26 июля между районами Орханели и Харманджик в провинции Бурса продолжается один из самых масштабных лесных пожаров этого сезона. На третий день огонь удалось локализовать лишь частично: с рассветом 28 июля в тушении вновь были задействованы вертолеты и самолеты-амфибии, а также более 2300 сотрудников и 855 единиц техники.
Из-за плотного дыма и отсутствия ветра в регионе образовался туман, который осложняет работу пожарных. В результате угрозы были эвакуированы жители микрорайонов Чакмак, Чаталшогют, Чамоглу, Ылыджаксу, Дутлуджа, Гедикерен (Харманджик) и Якуплар (Орханели) — всего более 3500 человек. Работы по локализации и охлаждению очагов продолжаются круглосуточно. В Кестеле пожар частично локализован, но остаются очаги возгорания.
Карабюк (Сафранболу).
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Не менее сложная обстановка сложилась в провинции Карабюк, где пожар бушует в районе Сафранболу. Особенность этой местности — сложный горный рельеф с многочисленными каньонами и скальными образованиями, что существенно затрудняет работу пожарных подразделений. В тушении задействованы три самолета, 16 вертолетов и около 1300 спасателей. Проблему усугубляет плотный дым, создающий эффект густого тумана и ограничивающий видимость. Хотя власти сообщают о некотором прогрессе в борьбе с огнем, сохраняется высокий риск новых вспышек при малейшем усилении ветра.
Кахраманмараш (Онишанкент).
В провинции Кахраманмараш, в районе Онификан, пожарные столкнулись с другой проблемой — огонь распространяется по труднодоступной каменистой местности, куда наземные бригады просто не могут добраться. Основная надежда возлагается на авиацию, которая пытается сбить пламя с воздуха. Спасатели отмечают, что интенсивность пожара постепенно снижается, однако до полной ликвидации возгорания еще далеко.
Маниса (Тургутала).
В МАнисе пожар был потушен спустя часФото: Создано в Midjourney © URA.RU.
На фоне этих тревожных сообщений есть и хорошие новости — в провинции Маниса, в районе Тургутлу, пожар в лесном массиве возле села Османджик удалось полностью ликвидировать всего за час благодаря слаженным действиям пожарных. Сейчас проводятся обязательные послепожарные мероприятия по «охлаждению» территории для предотвращения возможных повторных возгораний.
Кемер и Газипаша (Анталия).
За последние сутки вспышки пожаров были зафиксированы и в других регионах страны. В популярных туристических зонах Анталии — районах Кемер и Газипаша — пожары удалось локализовать. В Измире, в районе Урла, а также в Мугле, в знаменитом Бодруме, все очаги возгорания были успешно ликвидированы.
Причины пожаров в Турции.
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По данным турецкой газеты Hurriyet, основной причиной столь масштабных пожаров стала аномальная жара — температура в этих регионах превышает 50 градусов, а сильные ветра способствуют мгновенному распространению пламени. Министр сельского и лесного хозяйства Ибрагим Юмаклы обратил внимание на то, что из-за климатических изменений традиционно безопасные северные регионы, включая Черноморское побережье, теперь также попадают в зону повышенного пожарного риска. Он отметил, что с 26 июля в стране зафиксировано 44 пожара, из которых 23 — в лесных зонах.
Расследование и задержания.
Параллельно с тушением пожаров продолжаются следственные мероприятия по установлению возможных случаев поджогов, которые могли усугубить и без того сложную ситуацию. Министр юстиции Йылмаз Тунч сообщил, что с 26 июня задержаны 21 подозреваемый, включая одного человека в Бурсе, у которого в машине обнаружили канистру с бензином. Власти подчеркивают, что умышленные поджоги приравниваются к «выстрелам в Родину» и будут жестко пресекаться.
Погибшие.
Пожары в Турции уже унесли жизни трех человек — водителя и двух пожарных, чья цистерна с водой перевернулась в Бурсе. Еще несколько человек получили тяжелые травмы.
Восстановление и дальнейшие действия.
Все пострадавшие от пожаров территории будут засажены деревьями до конца следующего года. Министр Юмаклы заявил, что по закону сгоревшие земли не могут быть использованы иначе, кроме как для лесовосстановления.