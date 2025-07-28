Пожары охватывают новые территории: что известно о ситуации в Турции. Карта

С 26 июля между районами Орханели и Харманджик в провинции Бурса продолжается один из самых масштабных лесных пожаров этого сезона. На третий день огонь удалось локализовать лишь частично: с рассветом 28 июля в тушении вновь были задействованы вертолеты и самолеты-амфибии, а также более 2300 сотрудников и 855 единиц техники.