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Пьяный сосед начал душить 10-летнего ребенка на детской площадке в Петербурге

Решается вопрос об уголовном деле.

В Невском районе Петербурга 49-летний мужчина душил 10-летнего школьника на детской площадке. Об этом сообщила «Фонтанка».

Утверждается, что нападение произошло днем 27 июля на Товарищеском проспекте. По имеющимся данным, между ребенком и его соседом произошел конфликт, в ходе которого мужчина схватил мальчика за шею.

Мать школьника вызвала полицию и позже обратилась с сыном в травмпункт. Врачи зафиксировали у ребенка ссадины на лице и ушибы в области шеи. Отмечается, что госпитализация не потребовалась.

Подозреваемого, находившегося в нетрезвом состоянии, задержали через несколько часов. В отделе полиции на него составили протокол о мелком хулиганстве. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.