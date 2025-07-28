Матери пропавшего на СВО бойца месяцами не выплачивали довольствие сына

«Шли недели, месяцы, а средства не поступали», — написал Иванов в своем telegram-канале. Он отметил, что женщина обратилась за помощью после того, как ее сын Максим ушел на задание в январе 2025 года и через три недели был признан пропавшим без вести. По закону семья имеет право на получение его довольствия, однако средства не поступали долгое время.