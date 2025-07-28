Матери пропавшего на СВО бойца месяцами не выплачивали довольствие сына

Мать Максима не могла несколько месяцев получить довольствие сына из-за недостающих документов.
В Туринском районе Свердловской области матери военнослужащего, пропавшего без вести в зоне СВО, несколько месяцев не выплачивали денежное довольствие сына. Об этом сообщил депутат Госдумы Максим Иванов.
«Шли недели, месяцы, а средства не поступали», — написал Иванов в своем telegram-канале. Он отметил, что женщина обратилась за помощью после того, как ее сын Максим ушел на задание в январе 2025 года и через три недели был признан пропавшим без вести. По закону семья имеет право на получение его довольствия, однако средства не поступали долгое время.
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Он сообщил, что в интересах женщины обратился в военную прокуратуру ОГВ (с). По его словам, оформление затянулось из-за необходимости получить справку из ЗАГСа об отсутствии у бойца жены и детей.
После вмешательства депутата и завершения оформления документов выплату назначили и перечислили с учетом задолженности. Мать военнослужащего лично подтвердила получение средств и поблагодарила за помощь.
Ранее в Свердловской области уже фиксировались случаи задержек выплат семьям военнослужащих, участвующих в зоне СВО. Так, в 2024 году страховую выплату за ранение долго не мог получить житель Талицы, несмотря на наличие всех необходимых документов, и только после вмешательства прокуратуры средства были перечислены.