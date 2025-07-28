В Германии при сходе поезда с рельсов пострадал 41 человек

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. По меньшей мере 41 человек пострадал в результате схода с рельсов пассажирского поезда в земле Баден-Вюртемберг на юго-западе Германии, информирует полицейское управление Ульма.
Ранее издание Spiegel сообщало, что три человека погибли в результате схода с рельсов пассажирского поезда в воскресенье вечером.
«В результате аварии погибли в общей сложности три человека, в том числе машинист и еще один сотрудник железнодорожной компании. Третий погибший был пассажиром поезда. Кроме того, по меньшей мере 41 человек получил ранения, в том числе тяжелые», — говорится в пресс-релизе полиции. Пострадавшие были доставлены в близлежащие больницы.
В свою очередь таблоид Bild сообщает, что при аварии пострадали около 50 человек, из них 25 тяжело.
По данным правоохранителей, предположительно, из-за сильного дождя, который прошёл в районе места аварии, канализационная шахта переполнилась. Вода вызвала оползень в районе насыпи, ведущей к железнодорожным путям, что вероятно, привело к сходу поезда с рельсов.
«В настоящее время нет никаких указаний на постороннее вмешательство», — заявили правоохранители.
Ранее сообщалось, что близ города Ридлингена в Баден-Вюртемберге сошел с рельсов региональный экспресс, следующий из Зигмарингена в Ульм. В момент аварии в поезде находились около 100 человек. Незадолго до этого в регионе была сильная непогода, на кадрах с места аварии видны поваленные деревья и несколько сошедших с рельсов вагонов, один из которых упал набок.