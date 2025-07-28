В Германии при сходе поезда с рельсов пострадал 41 человек

Ранее сообщалось, что близ города Ридлингена в Баден-Вюртемберге сошел с рельсов региональный экспресс, следующий из Зигмарингена в Ульм. В момент аварии в поезде находились около 100 человек. Незадолго до этого в регионе была сильная непогода, на кадрах с места аварии видны поваленные деревья и несколько сошедших с рельсов вагонов, один из которых упал набок.