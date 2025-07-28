ФСБ задержала трех украинских агентов, планировавших поджоги в Краснодарском крае

По данным Волк, в дежурную часть Новороссийского линейного отдела поступила информация от сотрудников Северо-Кавказской железной дороги о возгорании и частичном повреждении двух релейных шкафов в районе станции Варениковская. Нарушений в графике движения поездов зафиксировано не было.