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ФСБ задержала трех украинских агентов, планировавших поджоги в Краснодарском крае

ФСБ совместно с МВД задержала в Краснодарское крае двух россиян и уроженца Центральной Азии, готовивших теракт по заданию киевских спецслужб. Об этом в понедельник, 28 июля, заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

ФСБ совместно с МВД задержала в Краснодарское крае двух россиян и уроженца Центральной Азии, готовивших теракт по заданию киевских спецслужб. Об этом в понедельник, 28 июля, заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сообщается, что пособники Украины были завербованы через Telegram-канал.

По данным Волк, в дежурную часть Новороссийского линейного отдела поступила информация от сотрудников Северо-Кавказской железной дороги о возгорании и частичном повреждении двух релейных шкафов в районе станции Варениковская. Нарушений в графике движения поездов зафиксировано не было.

— В результате совместных оперативно-разыскных мероприятий сотрудники транспортной полиции и краевого управления ФСБ России в кратчайшие сроки установили и задержали двоих подозреваемых. Ранее они привлекались к уголовной ответственности за совершение преступлений различной степени тяжести, — написала Волк в своем Telegram-канале.

В Тюменской области сотрудники ФСБ недавно нейтрализовали гражданина России, завербованного украинскими спецслужбами. По информации Центра общественных связей ФСБ, мужчина готовил теракт против одного из военнослужащих.

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