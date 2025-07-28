Пушилин сообщил о начале боев в Димитрове

«По той информации, которая появляется, уже есть фиксация первых боестолкновений на окраинах самого Димитрова», — заявил Пушилин в эфире телеканала «Россия-24». По его словам, российские подразделения вышли на ближние подступы к городу, и военные столкновения перешли непосредственно в городскую черту. Глава региона также уточнил, что, по последним данным, украинская группировка в этом районе столкнулась с трудностями и оказалась в крайне затруднительном положении.