Жительница Татарстана передала мошенникам более 12 млн рублей, пытаясь спасти сбережения

Как сообщает пресс-служба МВД по РТ, в одном из мессенджеров 48-летней женщине стали поступать сообщения о возможном снятии ее сбережений с банковского счета. Для предотвращения потери накоплений ей рекомендовали передать все деньги на безопасное хранение.