Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жительница Татарстана передала мошенникам более 12 млн рублей, пытаясь спасти сбережения

Жительница Менделеевска попалась на уловки мошенников и лишилась 12,3 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба МВД по РТ, в одном из мессенджеров 48-летней женщине стали поступать сообщения о возможном снятии ее сбережений с банковского счета. Для предотвращения потери накоплений ей рекомендовали передать все деньги на безопасное хранение.

Следуя указаниям мошенников, женщина частями передала неизвестным лицам 10,3 млн рублей, а также перевела еще 2 млн рублей на указанный ими расчетный счет.

В результате возбуждено уголовное дело о мошенничестве, проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление преступников.