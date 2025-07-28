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В Самарской области 55-летний водитель «калины» влетел в отбойник

28 июля 2025 года в 07:10 на 78 км автодороги «Обход Тольятти» произошло ДТП.

28 июля 2025 года в 07:10 на 78 км автодороги «Обход Тольятти» произошло ДТП. По предварительным данным, 55-летний водитель автомобиля Lada Kalina не справился с управлением и совершил наезд на барьерное ограждение.

В результате аварии водитель был доставлен в медицинское учреждение. Обстоятельства происшествия устанавливаются сотрудниками ГИБДД.

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