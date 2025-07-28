В Омской области предприниматель трудоустроил рабочих без договора

В Омской области предприниматель трудоустроил нескольких сотрудников без оформления трудового договора. О нарушении работники сообщили в надзорные органы. Прокуратура Марьяновского района Омской области провела проверку соблюдения трудового законодательства и подтвердила все факты незаключения контрактов.
Предпринимателю из Марьяновского района было выдано предписание, а также возбуждено административное дело за уклонение от оформления трудового договора либо заключение соглашений, фактически заменяющих трудовые отношения.
В результате принятых мер реагирования работники были официально трудоустроены, а недобросовестный предприниматель заплатит штраф.
Ранее мы писали, что проблемную дорогу в селе Ульяновка Омского района начали ремонтировать.