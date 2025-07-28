В Самарской области тушат крупный пожар на острове Зелененький

По данным ведомства, на территории горит трава. Напомним, в регионе объявлен оранжевый уровень опасности. С 26 по 29 июля местами в губернии возможна высокая пожароопасность в лесах. Местным жителям рекомендуют быть внимательнее во время поездок на природу.