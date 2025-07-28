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В Самарской области тушат крупный пожар на острове Зелененький

В Самарской области горит трава на о. Зелененький.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области опубликовали кадры крупного пожара на острове Зелененький. Возгорание произошло утром в понедельник, 28 июля, сообщают в ГУ МЧС России по региону.

— Сообщение о пожаре на острове Зелененький поступило на пульт диспетчера в 07:13. Для тушения возгорания привлекли 10 человек. Площадь пожара составила 200 квадратных метров, — отметили в сообщении.

По данным ведомства, на территории горит трава. Напомним, в регионе объявлен оранжевый уровень опасности. С 26 по 29 июля местами в губернии возможна высокая пожароопасность в лесах. Местным жителям рекомендуют быть внимательнее во время поездок на природу.