В Самарской области тушат крупный пожар на острове Зелененький

В Самарской области опубликовали кадры крупного пожара на острове Зелененький. Возгорание произошло утром в понедельник, 28 июля, сообщают в ГУ МЧС России по региону.
— Сообщение о пожаре на острове Зелененький поступило на пульт диспетчера в 07:13. Для тушения возгорания привлекли 10 человек. Площадь пожара составила 200 квадратных метров, — отметили в сообщении.
По данным ведомства, на территории горит трава. Напомним, в регионе объявлен оранжевый уровень опасности. С 26 по 29 июля местами в губернии возможна высокая пожароопасность в лесах. Местным жителям рекомендуют быть внимательнее во время поездок на природу.