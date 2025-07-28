Под Самарой 23-летний водитель ВАЗ проехал на красный и влетел в Mitsubishi

28 июля 2025 года в 07:58 в Центральном районе Тольятти произошло ДТП. 23-летний водитель автомобиля ВАЗ 21140 на регулируемом перекрестке Южного шоссе проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с Mitsubishi Pajero.
52-летний водитель внедорожника двигался по Южному шоссе со включенным левым поворотником. В результате аварии молодому водителю потребовалось амбулаторное лечение.
Обстоятельства происшествия устанавливаются сотрудниками ГИБДД.
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