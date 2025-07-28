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Водоснабжение в самарском селе Сарбай восстановлено спустя месяц

В селе Сарбай Кинель-Черкасского района вновь появилась вода.

В селе Сарбай Кинель-Черкасского района вновь появилась вода. Почти месяц местные жители оставались без водоснабжения из-за поломки единственной скважины.

Всё это время людям приходилось ездить за водой в соседние сёла, брать её из источников и носить домой ведрами.

Выяснилось, что сломанную скважину починить не удалось, поэтому в селе начали бурить новую. На эти работы ушло несколько недель.

Прокуратура начала расследование для анализа деятельности муниципалитета и жилищно-коммунальных организаций.

28 июля утром областная прокуратура Самарской области заявила о полном возобновлении водоснабжения в сельских населенных пунктах.

Ранее мы сообщали, что 28 июля в Самаре из-за ремонтных работ на трубопроводе без холодной воды останутся жители десяти улиц.

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