На переезде под Омском поезд протаранил «Газель» с хлебом

Сегодня около 11:00 на регулируемом переезде у станции Любовка (Нововаршавский район) грузовой поезд столкнулся с «Газелью». Поезд не сошёл с рельсов, но движение на линии задержалось примерно на час.
По данным Омской транспортной прокуратуры, водитель выехал на переезд прямо перед составом, нарушив габарит движения поезда. Сейчас надзорное ведомство проверяет, как соблюдаются правила безопасности на железной дороге и почему водитель нарушил ПДД.
Прокуроры напоминают: «Водители транспортных средств могут пересекать железнодорожные пути только по железнодорожным переездам, уступая дорогу поезду (локомотиву, дрезине)» (Постановление Правительства РФ № 1090 от 23.10.1993).