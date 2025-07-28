Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сильный ливень подтопил дома и дороги в Мангистауской области

Масштабы ущерба пока неизвестны.

Источник: ДЧС Мангистауской области

АСТАНА, 28 июл — Sputnik. Сильный ливень подтопил дворы и дороги в Мангистауской области.

Внезапно обрушившийся дождь после двухнедельной жары застал врасплох местных жителей села Шетпе. Вода затопила железнодорожные пути и дороги, машины увязли в грязи, пишут очевидцы.

«Осадки были сильнее, чем мы ожидали. Вода зашла во дворы 14 домов, а в одном доме затопило прихожую», — рассказал аким села Шетпе Айдос Шамгулов корреспонденту Sputnik Казахстан.

Точный размер ущерба и масштабы установят позднее. Сейчас на месте работают спасатели ДЧС региона. Они эвакуировали жителей домов и обошли дворы.

Районный акимат откачивал воду, в селе работали 20 мотопомп и насосная установка.

«Помогали спасатели и жители соседних сёл. Есть случаи, когда обрушились заборы и уличные туалеты у некоторых домов. Но жилые дома, гаражи и другие постройки в порядке», — сообщил аким Айдос Шамгулов.

Всего в селе Шетпе 2 997 домов, население — около 17 тысяч человек. Синоптики прогнозируют новые сильные осадки 28 июля.