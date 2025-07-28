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Жителей Самары приглашают на бесплатный осмотр кожи 30 июля на набережной

В среду, 30 июля, на Некрасовском спуске пройдет профилактическая акция, посвященная борьбе с раком кожи.

В среду, 30 июля, на Некрасовском спуске пройдет профилактическая акция, посвященная борьбе с раком кожи.

Мероприятие, рассчитанное на посетителей всех возрастов (0+), направлено на то, чтобы напомнить горожанам об опасности злокачественных новообразований и важности ранней диагностики.

В рамках акции любой желающий сможет бесплатно пройти осмотр у онколога из Самарского областного клинического онкодиспансера, а также у дерматовенеролога из областного кожно-венерологического диспансера.

Медики подчеркивают: рак кожи сегодня входит в число самых распространенных видов онкологии в мире. Болезнь часто развивается скрытно, поэтому профилактические обследования помогают вовремя выявить опасные изменения.

Главным провоцирующим фактором врачи называют ультрафиолетовое излучение. Солнечные лучи способны запускать процессы перерождения клеток кожи, особенно у людей со светлой кожей и множеством родинок, которые находятся в группе повышенного риска.

Ранее мы писали, что водоснабжение в самарском селе Сарбай восстановлено спустя месяц.

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